В Камышлове из горящего дома спасли двух человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Камышлове сегодня днем произошел пожар на улице Комсомольской. Сообщение о возгорании поступило в 14.29.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, загорелось перекрытие частного жилого дома. Прибывшие пожарные спасли двух человек. К счастью, никто не пострадал.В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Возгорание потушили за две минуты.