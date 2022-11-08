В Камышлове из горящего дома спасли двух человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Камышлове сегодня днем произошел пожар на улице Комсомольской. Сообщение о возгорании поступило в 14.29.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, загорелось перекрытие частного жилого дома. Прибывшие пожарные спасли двух человек. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев. Возгорание потушили за две минуты.
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