В аварии в Каменске-Уральском на Исетской пострадали два человека

11.26 Четверг, 17 ноября 2022
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Каменска-Уральского


Вчера, 16 ноября, в Каменске-Уральском столкнулись «Subaru Forester» и «Hyundai Santa Fe», в результате чего пострадали пассажиры обоих автомобилей. ДТП произошло около 18.00 в районе дома №1а по улице Исетская. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД Каменска-Уральского.

По предварительным данным, водитель «Subaru» при обгоне не убедился в безопасности манёвра и, выехав на встречную полосу, врезался в идущий со встречки «Hyundai».

Водителем «Subaru Forester» оказался 20-летний парень со стажем вождения 1 год и 4 месяца. Только за это время он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 8 раз.

«Госавтоинспекция Каменска-Уральского обращается к "молодым" водителям с просьбой быть более осторожными и внимательными на дороге, отказаться от выполнения опасных маневров, выбирать скорость движения не только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, но и с учётом состояния проезжей части, видимости и конкретной обстановки на дороге», – сказали в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки

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