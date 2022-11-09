В аварии в Каменске-Уральском на Исетской пострадали два человека

«Госавтоинспекция Каменска-Уральского обращается к "молодым" водителям с просьбой быть более осторожными и внимательными на дороге, отказаться от выполнения опасных маневров, выбирать скорость движения не только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, но и с учётом состояния проезжей части, видимости и конкретной обстановки на дороге», – сказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 16 ноября, в Каменске-Уральском столкнулись «Subaru Forester» и «Hyundai Santa Fe», в результате чего пострадали пассажиры обоих автомобилей. ДТП произошло около 18.00 в районе дома №1а по улице Исетская. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД Каменска-Уральского.По предварительным данным, водитель «Subaru» при обгоне не убедился в безопасности манёвра и, выехав на встречную полосу, врезался в идущий со встречки «Hyundai».Водителем «Subaru Forester» оказался 20-летний парень со стажем вождения 1 год и 4 месяца. Только за это время он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 8 раз.