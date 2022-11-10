В свердловской деревне Верхняя Бобровка случился крупный пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прошедшей ночью в деревне Верхняя Бобровка Красноуфимского муниципального образования произошёл крупный пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров. В результате происшествия сгорел жилой частный дом.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 01.34. К месту происшествия тогда были направлены 8 пожарных на 2 единицах спецтехники.Локализировать огонь спасатели смогли в 02.00, а ликвидировать отрытое горение огнеборцам удалось уже в 02.16. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 06.50. В результате происшествия помимо самого дома в пожаре сгорели деревянные надворные постройки.