В свердловской деревне Верхняя Бобровка случился крупный пожар
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Прошедшей ночью в деревне Верхняя Бобровка Красноуфимского муниципального образования произошёл крупный пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров. В результате происшествия сгорел жилой частный дом.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 01.34. К месту происшествия тогда были направлены 8 пожарных на 2 единицах спецтехники.
Локализировать огонь спасатели смогли в 02.00, а ликвидировать отрытое горение огнеборцам удалось уже в 02.16. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 06.50. В результате происшествия помимо самого дома в пожаре сгорели деревянные надворные постройки.
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