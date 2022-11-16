По пути в школу екатеринбургская старшеклассница попала в ДТП

20.47 Среда, 16 ноября 2022
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv


Вынужденный отдых от учёбы устроила екатеринбургской старшекласснице пьяная женщина за рулём иномарки. Она устроила ДТП, в результате которого 17-летнюю прохожую, направлявшуюся в школу, госпитализировали.

Дорожный инцидент произошёл на перекрёстке улиц Уральская и Советская сегодня утром. В 08:20 автомобиль марки «Шевроле Авео» врезался в машину марки «Митсубиси Кросс». От удара этот второй автомобиль как кегли повалил двух человек, стоявших на перекрёстке. Одним из сбитых человек и оказалась старшеклассница, которая получила различные травмы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что молодая женщина, сидевшая за рулём «Шевроле», незадолго до поездки употребляла спиртные напитки — медосвидетельствование показало наличие алкогольного опьянения (0,24 мг на литр выдыхаемого воздуха).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Стоявшая на тротуаре 17-летняя девушка пострадала в столкновении автомобилей в Екатеринбурге
16 ноября 2022
В Каменске-Уральском женщина за рулём иномарки получила травмы
15 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки

Спойлер – все были неудачными
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:18 В Екатеринбурге идёт приём заявок на музыкальный фестиваль с денежными призами
20:47 По пути в школу екатеринбургская старшеклассница попала в ДТП
20:24 Осенью на сцену театра «Урал Опера Балет» выйдет поющая Дюймовочка
19:18 В ДТП под Екатеринбургом пострадала 10-месячная девочка
19:00 В залах Музея истории Екатеринбурга пройдёт бал-маскарад в старинном стиле
18:23 В екатеринбургском пожаре на Крауля всё же были погибшие
17:57 Вторая половина недели в Свердловской области будет холодной
17:27 В Свердловской области началось публичное обсуждение бюджета на 2023 год
16:52 Бывшего инспектора ДПС в Екатеринбурге осудят за кражу раций
16:29 В Екатеринбурге вынесли приговор вербовщику террористов
15:51 «Аэрофлот» запускает рейсы из Екатеринбурга в Индию и Турцию
15:23 В ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург – Тюмень погиб человек
14:56 В Свердловской области подтвердили 286 новых случаев коронавируса
14:25 Стоявшая на тротуаре 17-летняя девушка пострадала в столкновении автомобилей в Екатеринбурге
13:58 Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге спасли шесть человек
13:24 В Верхней Пышме состоялось торжественное открытие кинофестиваля «Медный цветок»
12:48 В Свердловской области разрешили использовать средства областного маткапитала для оплаты образовательных услуг ИП
12:18 Частный жилой дом сгорел в посёлке Балтым
11:47 В столице Урала будут судить до смерти забивших незнакомца местных жителей
11:16 Причиной «падения» свердловских сайтов стало аварийное отключение серверов
10:49 В Среднеуральске ищут 38-летнего мужчину, пропавшего ещё в июне
10:20 После пожара в здании Минсоцполитики «легли» свердловские сайты системы здравоохранения
09:54 В екатеринбургский СИЗО-1 вновь пытались по воздуху доставить телефоны
09:25 В Екатеринбурге будут судить обвиняемых в хищении имущества со стройплощадки на 50 миллионов
21:30 Суд в Екатеринбурга не нашёл ничего незаконного в действиях полицейских, побивших дубинкой мирного безоружного горожанина
20:59 На Уктусе полыхнула будка охранника
Все новости Свердловской области
18:05 Российский контрактник попытался получить 3 миллиона за «ранение пальца», а получил два года условно
16:22 Президент Дуда о падении ракеты: «ничто не указывает на то, что это была атака на Польшу»
15:46 Экс-президент Аргентины извинился за свои слова о «высшей расе» в футболе
14:53 Новосибирскому депутату, сбившему ребенка и покинувшего место ДТП, грозит до года лишения свободы
13:37 В аэропортах Москвы и в Пулково впервые ввели максимальный уровень угрозы терактов
12:56 Байден: маловероятно, что упавшая в Польше ракета была запущена из России
12:04 В Белгородской области в результате обстрелов погибли четыре человека
11:36 Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о подрыве нефтебазы
17:34 В епархии прокомментировали видео с жительницей ХМАО, которая силой заставляла дочь «правильно креститься»
15:54 Росфинмониторинг внес в перечень террористов сооснователя «Диссернета» Заякина
15:26 Губернатор Гладков сообщил о минометном обстреле нескольких белгородских сел
14:03 Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области
13:36 Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий покинул пост по собственному желанию
13:22 В Белгороде готовят карту укрытий, на улицах разместят указатели
12:44 СМИ: лидеры делегаций на саммите G20 отказались фотографироваться с Лавровым
12:08 ООН: численность населения в мире достигла 8 миллиардов человек
10:53 Президенту Аргентины стало плохо после церемонии открытия саммита G20 на Бали
17:23 В Челябинской области владельца «Лады Ларгус» оштрафовали за перевозки попутчиков
15:22 В США в учебном кампусе университета Вирджинии произошла стрельба
14:32 Захарова опровергла сообщения о госпитализации Лаврова на Бали
13:41 В теракте в Стамбуле пострадали трое россиян
13:28 Путин выразил соболезнования Эрдогану после теракта в Стамбуле
13:10 Военком, в которого стреляли в Усть-Илимске, выписан из больницы
12:41 Цены на услуги ЖКХ в России с 1 декабря вырастут не более чем на 9 процентов
19:32 «УГМК-Застройщик» и глава Кузбасса заложили капсулу времени на месте первого апарт-комплекса в Шерегеше
17:24 Российские айтишники взяли бронзу на международном студенческом чемпионате по программированию
Все новости России и мира
21:18 В Екатеринбурге идёт приём заявок на музыкальный фестиваль с денежными призами
20:47 По пути в школу екатеринбургская старшеклассница попала в ДТП
20:24 Осенью на сцену театра «Урал Опера Балет» выйдет поющая Дюймовочка
19:18 В ДТП под Екатеринбургом пострадала 10-месячная девочка
19:00 В залах Музея истории Екатеринбурга пройдёт бал-маскарад в старинном стиле
18:23 В екатеринбургском пожаре на Крауля всё же были погибшие
17:57 Вторая половина недели в Свердловской области будет холодной
17:27 В Свердловской области началось публичное обсуждение бюджета на 2023 год
17:03 Гордума приняла бюджет Перми на 2023-2025 годы в первом чтении
16:52 Бывшего инспектора ДПС в Екатеринбурге осудят за кражу раций
16:44 Контролировать выбросы авиадвигателей поможет методика ученых из Пермского Политеха
16:42 Депутаты одобрили продление расходных обязательств Перми в сфере образования и благоустройства
16:29 В Екатеринбурге вынесли приговор вербовщику террористов
15:51 «Аэрофлот» запускает рейсы из Екатеринбурга в Индию и Турцию
15:23 В ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург – Тюмень погиб человек
14:56 В Свердловской области подтвердили 286 новых случаев коронавируса
14:25 Стоявшая на тротуаре 17-летняя девушка пострадала в столкновении автомобилей в Екатеринбурге
13:58 Из горящей многоэтажки в Екатеринбурге спасли шесть человек
13:24 В Верхней Пышме состоялось торжественное открытие кинофестиваля «Медный цветок»
13:04 «Горьковка» приглашает на заседания клубов
12:48 В Свердловской области разрешили использовать средства областного маткапитала для оплаты образовательных услуг ИП
12:18 Частный жилой дом сгорел в посёлке Балтым
11:47 В столице Урала будут судить до смерти забивших незнакомца местных жителей
11:16 Причиной «падения» свердловских сайтов стало аварийное отключение серверов
10:52 18 ноября в ГУФССП России по Пермскому краю пройдет День правовой помощи детям
10:49 В Среднеуральске ищут 38-летнего мужчину, пропавшего ещё в июне
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK