По пути в школу екатеринбургская старшеклассница попала в ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вынужденный отдых от учёбы устроила екатеринбургской старшекласснице пьяная женщина за рулём иномарки. Она устроила ДТП, в результате которого 17-летнюю прохожую, направлявшуюся в школу, госпитализировали.Дорожный инцидент произошёл на перекрёстке улиц Уральская и Советская сегодня утром. В 08:20 автомобиль марки «Шевроле Авео» врезался в машину марки «Митсубиси Кросс». От удара этот второй автомобиль как кегли повалил двух человек, стоявших на перекрёстке. Одним из сбитых человек и оказалась старшеклассница, которая получила различные травмы.Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что молодая женщина, сидевшая за рулём «Шевроле», незадолго до поездки употребляла спиртные напитки — медосвидетельствование показало наличие алкогольного опьянения (0,24 мг на литр выдыхаемого воздуха).