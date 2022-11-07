В ДТП под Екатеринбургом пострадала 10-месячная девочка
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
Несоблюдение правил перевозки малолетних пассажиров в автотранспорте привело к тому, что 10-месяный ребёнок получил травмы. Из детского кресла девочку достала мать.
ДТП было зафиксировано во вторник в полдень на 89-м километре кольцевой дороги Екатеринбурга. Автомобиль «Рено Клио» ехал со стороны Полевского тракта в сторону Челябинского тракта. Согласно сообщению телеграм-канала «Патрульный участок», иномарка по какой-то причине съехала с проезжей части и перевернулась. Травмы при этом получил не только ребёнок, но и 53-летний пассажир.
Как пояснила мать пострадавшего ребёнка, её дочери было неудобно в детском кресле, она елозила и плакала. Поэтому женщина и держала её на руках. А ведь если ребёнок оставался сидеть в кресле, как того требуют ППД, вероятно, его не пришлось бв везти в больницу.
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