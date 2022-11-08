В ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург – Тюмень погиб человек

15.23 Среда, 16 ноября 2022
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области


На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло ДТП с участием фуры и двух легковушек. В результате погиб человек, еще двое получили травмы. Авария произошла сегодня в 08.20 на 43-м километре трассы.

По предварительной информации, 20-летняя девушка-водитель Kia ехала со стороны поселка Белоярский в направлении Екатеринбурга, выехала на встречную полосу и столкнулась с Камазом. Затем Камаз отбросило на встречную полосу, и он столкнулся с автомобилем «Лада».


Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области


В результате ДТП 20-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте происшествия. Два пассажира Kia получили травмы. Их доставили в Белоярскую ЦРБ.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель Kia имеет стаж вождения всего один год. К административной ответственности за нарушение ПДД она привлекалась 48 раз. Погибший водитель «Лады» также имел стаж вождения один год, но к ответственности за нарушение ПДД привлекался только пять раз.


Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области


За рулем Камаза находился мужчина 1984 года рождения со стажем вождения 11 лет. Он пояснил, что легковушка неожиданно выехала на встречную полосу. Водитель Камаза предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось – груженная фура не смогла быстро остановиться.

– На месте ДТП организовано реверсивное движение транспорта. Ведутся работы по ликвидации последствий аварии, очистки проезжей части. Планируется краткосрочное ограничение движения в то время, когда автомобили Камаз и Kia будут доставать с придорожной полосы, – добавили в ГИБДД.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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