Частный жилой дом сгорел в посёлке Балтым

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этим утром в Свердловской области в посёлке Балтым произошёл крупный пожар, в результате которого сгорел частный жилой дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.Информация о возгорании поступила на пульт к пожарному диспетчеру в 05.54. К месту происшествия тут же были направлены 2 единицы спецтехники и 10 огнеборцев, сообщили в пресс-службе свердловского МЧС.Меньше 15 минут потребовалось пожарным, чтобы локализировать огонь. Ещё 6 минут ушло на ликвидацию открытого горения. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07.35.