Частный жилой дом сгорел в посёлке Балтым
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Этим утром в Свердловской области в посёлке Балтым произошёл крупный пожар, в результате которого сгорел частный жилой дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Информация о возгорании поступила на пульт к пожарному диспетчеру в 05.54. К месту происшествия тут же были направлены 2 единицы спецтехники и 10 огнеборцев, сообщили в пресс-службе свердловского МЧС.
Меньше 15 минут потребовалось пожарным, чтобы локализировать огонь. Ещё 6 минут ушло на ликвидацию открытого горения. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07.35.
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