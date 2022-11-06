В Каменске-Уральском женщина за рулём иномарки получила травмы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 15-го ноября, в Каменске-Уральском произошла автоавария, в которой различные травмы получила пожилая женщина. Она и сидела за рулём иномарки, единственного автомобиля в данном ДТП.Сообщается, что женщина ехала по улице 2-ая Рабочая на своей «Дэу Матиаз», когда ей неожиданно стало плохо. Из-за недомогания она потеряла контроль над своей иномаркой, и та съехала с проезжей части. Движение автомобиля остановило вставшее на его пути дерево. При ударе о него 67-летняя водительница получила травмы: перелом шейного позвонка, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Окончательный диагноз ей поставили врачи городской больницы Каменска-Уральского, куда женщину доставили с места происшествия. О том, что стало причиной недомогания, из-за которого пострадавшая теряла сознание, не сообщается.На снимках с места аварии, распространившихся по соцсетям, в окне разбитого автомобиля видна морда собаки. Это привело к тому, что многие читатели начали интересоваться судьбой животного. Поэтому торопимся успокоить читателей «Вечерних Ведомостей» — собака в машине не настоящая, это рисунок на накидке переднего пассажирского кресла.