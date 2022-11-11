В Екатеринбурге пропала нуждающаяся в медицинской помощи бабушка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 80-летняя Валентина Михайловна Овчинникова (Решетникова). Она ушла 15 ноября из дома и не вернулась. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы.На момент пропажи женщина была одета в темно-зеленую короткую куртку, темные брюки, темные сапоги и бежевый клетчатый платок. С собой у нее ярко-красный рюкзак.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валентины Овчинниковой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.