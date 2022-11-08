Заречный микрорайон Екатеринбурга утром остался без света
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Часть Заречного микрорайона Екатеринбурга сегодня утром на несколько часов оказалась обесточена, сообщает E1.RU.
Из-за аварии на сетях электричество пропало в жилых объектах на улицах Опалихинской и Готвальда, детском саду и двух школах. Также не работали светофоры на Готвальда.
В компании «Россети Урал» рассказали, что в микрорайоне зафиксировали локальное технологическое нарушение в распределительной сети. Энергетики прибыли на место и выполнили перевод нагрузки на резервные схемы. Сейчас все потребители уже обеспечены электроэнергией в полном объеме.
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