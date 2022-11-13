В екатеринбургский СИЗО неизвестные пытались по воздуху доставить телефоны
Происшествия
Фото: ГУФСИН РФ по Свердловской области
Квадрокоптером воспользовались неизвестные, чтобы доставить в СИЗО-1 города Екатеринбурга запретную «посылку». Умысел не удался благодаря бдительности сотрудников.
Инцидент произошёл в минувшие выходные, 12-го ноября. В пластиковой бутылке, которую сбросили с квадрокоптера над территорией следственного изолятора, обнаружились два сотовых телефона и USB-кабель к ним. Таким образом нелегальная поставка-запрещённых для передачи обитателей СИЗО предметов была сорвана. Но установить личности тех, кто попытался обеспечить своих приятелей за решёткой связью, работники ГУФСИН не смогли — квадрокоптер благополучно скрылся из поля зрения. А это значит, что в будущем не исключена повторная попытка передать что-либо с воли воздушным путём и в обход осмотра посылки.
Стоит напомнить, что попытки передавать запрещённые для этого предметы в учреждения, где томятся осужденные или ожидающие судов временно задержанные, считаются противозаконными. Они могут караться, согласно КОАП РФ штрафами до 5 тысяч рублей.
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