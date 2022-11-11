Любитель алкоголя устроил дебош в екатеринбургской общаге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Обитателей общежития на улице 8 Марта в Екатеринбурге сегодня утром разбудили не будильники, а шум погрома. Примерно в 6:00 в здание ворвался пьяный мужчина, который начал крушить всё, что попадалось под руку.Дебош в общаге продолжался целый час, пока буяна не остановил наряд патрульно-постовой службы. Мужчину доставили в дежурную часть, где выяснилось, что нападавшему на общежитие 29 лет и он действительно находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Чем именно насолили ему жители здания, пока не сообщается.Обитатели общежития же справедливо недоумевают, как пьяница сумел проникнуть в помещения, куда обычно не пройти без предъявления паспорта, — пишет телеграм-канал «Инцидент. Екатеринбург».