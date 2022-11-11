Любитель алкоголя устроил дебош в екатеринбургской общаге
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Обитателей общежития на улице 8 Марта в Екатеринбурге сегодня утром разбудили не будильники, а шум погрома. Примерно в 6:00 в здание ворвался пьяный мужчина, который начал крушить всё, что попадалось под руку.
Дебош в общаге продолжался целый час, пока буяна не остановил наряд патрульно-постовой службы. Мужчину доставили в дежурную часть, где выяснилось, что нападавшему на общежитие 29 лет и он действительно находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Чем именно насолили ему жители здания, пока не сообщается.
Обитатели общежития же справедливо недоумевают, как пьяница сумел проникнуть в помещения, куда обычно не пройти без предъявления паспорта, — пишет телеграм-канал «Инцидент. Екатеринбург».
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