В Екатеринбурге в аварии на Технической пострадал 7-летний пассажир
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера вечером, в 21.47, недалеко от Таганского ряда на улице Техническая столкнулись «Волга» и «Toyota», в результате чего пострадал 7-летний пассажир иномарки. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
По предварительным данным, 21-летняя водительница «Волги» при повороте на запрещающий сигнал светофора столкнулась с «Toyota», двигавшейся со встречного направления. Управлявшая иномаркой 39-летняя женщина заявила сотрудникам ГИБДД, что двигалась на зелёный сигнал светофора, но с левой стороны неожиданно выехал автомобиль.
«Мальчик 7 лет, который перевозился в детском удерживающем устройстве бустере, был доставлен в больницу с ушибом мягких тканей головы», – рассказали в пресс-группе.
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