В Екатеринбурге в аварии на Технической пострадал 7-летний пассажир

«Мальчик 7 лет, который перевозился в детском удерживающем устройстве бустере, был доставлен в больницу с ушибом мягких тканей головы», – рассказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером, в 21.47, недалеко от Таганского ряда на улице Техническая столкнулись «Волга» и «Toyota», в результате чего пострадал 7-летний пассажир иномарки. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.По предварительным данным, 21-летняя водительница «Волги» при повороте на запрещающий сигнал светофора столкнулась с «Toyota», двигавшейся со встречного направления. Управлявшая иномаркой 39-летняя женщина заявила сотрудникам ГИБДД, что двигалась на зелёный сигнал светофора, но с левой стороны неожиданно выехал автомобиль.