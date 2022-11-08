Огнеборцы спасли на Урале провалившихся под лед людей
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В поселке Совхозный в Свердловской области огнеборцы спасли трех человек, провалившихся под лед. Инцидент произошел сегодня утром.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, двое детей провалились под лед в местном пруду в поселке Совхозный. Им пытались помочь двое мужчин. Один ребенок смог самостоятельно выбраться на берег.
Прибывшие ревдинские огнеборцы при помощи ручных пожарных лестниц ползком добрались до трех оставшихся в воде людей. Пострадавших эвакуировали на берег и передали бригаде скорой помощи.
МЧС напоминает свердловчанам об опасности выходить на неокрепший лед.
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