За месяц в Свердловской области пропали 86 человек
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В октябре 2022 года в поисковый отряд «Лиза Алерт» поступило 86 заявок на поиск пропавших людей в Свердловской области.
Как рассказали в поисковом отряде, живыми нашли за месяц 71 пропавшего. Найдены погибшими четыре человека, родные найдены – 1 человек, отказано в поиске – в пяти случаях.
Поиски тех, кого пока не удалось найти, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства и продолжается поиск на местности.
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Завершены поиски пропавшего мужчины в Свердловской области
04 ноября 2022
04 ноября 2022