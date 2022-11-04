За месяц в Свердловской области пропали 86 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В октябре 2022 года в поисковый отряд «Лиза Алерт» поступило 86 заявок на поиск пропавших людей в Свердловской области.Как рассказали в поисковом отряде, живыми нашли за месяц 71 пропавшего. Найдены погибшими четыре человека, родные найдены – 1 человек, отказано в поиске – в пяти случаях.Поиски тех, кого пока не удалось найти, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства и продолжается поиск на местности.