Источник: на одном из заводов Екатеринбурга рабочего затащило в станок По данным источника, с серьёзной травмой ноги его увезли в реанимацию

Фото: очевидец ДТП

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сотрудника одного из заводов Екатеринбурга затащило в станок, сообщил источник «Вечерних ведомостей». Пострадавший рабочий получил серьёзную травму ноги, по информации собеседника veved.ru, его увезли в реанимацию.Об инциденте собеседнику «Вечерних ведомостей» стало известно после ДТП на ВИЗе – на перекрёстке Заводская – Ключевская Land Rover столкнулся с автомобилем скорой помощи. Травмированного рабочего увезли на другом автомобиле скорой, водитель внедорожника оформляет ДТП.О состоянии рабочего пока ничего неизвестно.