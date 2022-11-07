Источник: на одном из заводов Екатеринбурга рабочего затащило в станок
По данным источника, с серьёзной травмой ноги его увезли в реанимацию
Происшествия
Фото: очевидец ДТП
Сотрудника одного из заводов Екатеринбурга затащило в станок, сообщил источник «Вечерних ведомостей». Пострадавший рабочий получил серьёзную травму ноги, по информации собеседника veved.ru, его увезли в реанимацию.
Об инциденте собеседнику «Вечерних ведомостей» стало известно после ДТП на ВИЗе – на перекрёстке Заводская – Ключевская Land Rover столкнулся с автомобилем скорой помощи. Травмированного рабочего увезли на другом автомобиле скорой, водитель внедорожника оформляет ДТП.
Фото: очевидец ДТП
О состоянии рабочего пока ничего неизвестно.
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