Уже сутки частично парализованным остаётся водитель водовоза из Первоуральска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В четверг вечером, 10-го ноября, в Первоуральске в ДТП попала автоцистерна, перевозившая воду. В аварии никто не пострадал, но водитель машины госпитализирован.Дело в том, что 61-летний водитель водовоза оказался на больничной койке не из-за последствий аварий. За рулём ему стало плохо, результатом чего и стало ДТП — мужчина потерял контроль над машиной, которая съехала с проезжей части и помчалась в сторону городского пруда. К счастью, опытный шофёр сумел собраться с силами и вывернуть руль. Благодаря этому и автоцистерна не оказалась в воде, и никто из гулявших по набережной под её колёса не попал: машина сделала полукруг, а ограждение остановило её движение.Как выяснилось уже в больнице, недомогание пожилой человек почувствовал из-за кровоизлияния в мозг. Его частично парализовало и неизвестно, когда он сможет восстановить своё здоровье.