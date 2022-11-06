В Арамили из-за нетрезвого водителя «Audi» пострадала водительница «Lada»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне вечером, около 22 часов, в Арамили произошла авария, в результате которой пострадала 27-летняя водительница «Lada». Водитель «Audi» влетел в её автомобиль, когда девушка пропускала встречный транспорт, чтобы повернуть налево.Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В результате водительница получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в екатеринбургскую больницу.Сотрудники ГИБДД установили, что «Audi» управлял 33-летний мужчина. Ранее за нарушение правил дорожного движения он привлекался к административной ответственности восемь раз. По двух низ них был лишён о праве управления транспортными средствами, водительское удостоверение в ГИБДД не сдавал. Со слов водителя, он его потерял.В пресс-группе рассказали, что у водителя имелись явные признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался. При этом мужчина признался, что выпивал два стакана пива перед тем, как сел за руль. Во время управления он отвлекся.В Госавтоинспекции Свердловской области напомнили, что о нетрезвых водителях можно сообщать по телефону 02 или 112.