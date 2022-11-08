В Екатеринбурге на Ангарской под машину попал 8-летний мальчик
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 10 ноября, в Екатеринбурге под колёса автомобиля «Lada 2115-40» попал 8-летний мальчик. Возвращаясь из школы, он увидел маму на другой стороне улицы и, не посмотрев по сторонам, выбежал на проезжую часть.
Инцидент произошёл у дома №55 по улице Ангарская около 18.10. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в результате аварии ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в ДГКБ № 9.
Водителем автомобиля была 39-летняя женщина со стажем вождения 10 лет. Она рассказала, что мальчик неожиданно стал перебегать через дорогу. Водительница применила экстренное торможение, но наезда избежать ей не удалось.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает пешеходам, что переходить дорогу нужно по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин», – сказали в пресс-группе.
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