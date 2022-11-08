В Екатеринбурге на Ангарской под машину попал 8-летний мальчик

«Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает пешеходам, что переходить дорогу нужно по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин», – сказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 10 ноября, в Екатеринбурге под колёса автомобиля «Lada 2115-40» попал 8-летний мальчик. Возвращаясь из школы, он увидел маму на другой стороне улицы и, не посмотрев по сторонам, выбежал на проезжую часть.Инцидент произошёл у дома №55 по улице Ангарская около 18.10. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в результате аварии ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в ДГКБ № 9.Водителем автомобиля была 39-летняя женщина со стажем вождения 10 лет. Она рассказала, что мальчик неожиданно стал перебегать через дорогу. Водительница применила экстренное торможение, но наезда избежать ей не удалось.