«Бешенный» автобус в посёлке Арти помял легковушки и врезался в дом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сразу в две аварии менее, чем за десять минут, умудрился попасть водитель автобуса в посёлке Арти Свердловской области. Жертвами этих ДТП стали легковые машины и жилой дом.Согласно информации, поступившей из областной ГИБДД, инцидент случился из-за погодных условий — гололёда на дороге и снегопада, который ухудшил видимость для водителя. Автобус, который к тому же шёл на приличной скорости занесло, и он задел несколько легковых машин, остановившихся на красный сигнал светофора.Водитель «поскользнувшегося» автобуса покинул транспортное средство, которое по какой-то причине продолжило движение. В итоге автобус врезался ещё и в жилой дом, изрядно его «помяв». В автобусе в момент аварий, к счастью, пассажиров не было. Обошлось и без травм для окружающих.