В Екатеринбурге в цеху на Билимбаевской вспыхнул сильный пожар

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 2 человека. Информации о пострадавших не поступало», – отметили в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на промышленной площадке в цеху, расположенном по улице Билимбаевской, вспыхнул сильный пожар, загорелась готовая продукция. По предварительным данным, его площадь составляет 400 квадратных метров.Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарного диспетчера в 15.25. К месту происшествия тут же были направлены 13 едини пожарной техники и 44 человека личного состава, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.