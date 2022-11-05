В Екатеринбурге в цеху на Билимбаевской вспыхнул сильный пожар
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
В Екатеринбурге на промышленной площадке в цеху, расположенном по улице Билимбаевской, вспыхнул сильный пожар, загорелась готовая продукция. По предварительным данным, его площадь составляет 400 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарного диспетчера в 15.25. К месту происшествия тут же были направлены 13 едини пожарной техники и 44 человека личного состава, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 2 человека. Информации о пострадавших не поступало», – отметили в ведомстве.
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