В крупном пожаре в Ивделе сгорели дом и автомобиль
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера, 9 ноября, в Ивделе произошёл крупный пожар, в результате которого сгорели частный жилой дом и автомобиль «Mitsubishi Lancer Cedia». Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о происшествии поступила на пульт диспетчера в 13.03. На место пожара тут же были направлены 12 спасателей на 4 единицах пожарной техники.
В 13.20 огнеборцам удалось локализировать огонь, а в 13.39 полностью ликвидировать горение. На проливку и разбор сгоревших конструкций, ушло больше двух часов.
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