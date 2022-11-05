В крупном пожаре в Ивделе сгорели дом и автомобиль

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 9 ноября, в Ивделе произошёл крупный пожар, в результате которого сгорели частный жилой дом и автомобиль «Mitsubishi Lancer Cedia». Площадь пожара составила 200 квадратных метров.Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о происшествии поступила на пульт диспетчера в 13.03. На место пожара тут же были направлены 12 спасателей на 4 единицах пожарной техники.В 13.20 огнеборцам удалось локализировать огонь, а в 13.39 полностью ликвидировать горение. На проливку и разбор сгоревших конструкций, ушло больше двух часов.