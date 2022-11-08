Детский тренер с сыном погибли в ДТП в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Авария случилась около 19:00 в Нижнесергинском районе, на 238-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, сообщили в свердловской ГИБДД. Toyota Camry под управлением 38-летнего Павла Малышева столкнулась с грузовиком Mercedes Benz с прицепом. В результате ДТП Павел и его 11-летний сын Александр погибли на месте. Водитель Mercedes серьёзных повреждений не получил.Как позже выяснилось, Павел возвращался из Екатеринбурга в родной Красноуфимск. Там он был известным предпринимателем и детским хоккейным тренером, — сообщили в группе «Подслушано Красноуфимск».По предварительной информации, трагедия произошла во время обгона – Toyota не успела завершить манёвр и вернуться на свою полосу. Дорога на данном участке имеет по одной полосе в каждую сторону движения, недавно другой участок этой трассы (Р-242) – от Ачита до деревни Ильята – расширили до 4-х полос, но на большей части дорога между Пермью и Екатеринбургом пока остаётся двухполосной.Прокуратура Нижнесергинского района взяла под свой контроль расследование обстоятельств ДТП.В Госавтоинспекции напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения, необходимости перестроиться на зимний стиль вождения, водителям советуют выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, быть предельно внимательными и осторожными на дороге, отказаться от опасных маневров и перестроений, когда в салоне находятся дети-пассажиры.