На Эльмаше угнали легковушку, которая «нашлась» в аварии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Утро вторника выдалось крайне нервным для владельца автомобиля «ВАЗ-2104» синего цвета. Он припарковал машину на Эльмаше, возле дома №8 по улице Краснофлотцев, а когда проснулся, обнаружил, что его легковушку угнали.Как водится у современных людей, обокраденный автовладелец за помощью обратился не только в полицию, но и в соцсети. В ВК-сообществе «УРАЛМАШ-ЭЛЬМАШ.РФ — новости района» он опубликовал объявление, указав государственный регистрационный номер машины и попросив сообщить, если кто-то знает о её местонахождении. И машину-таки нашли! Но это заставило владельца понервничать ещё больше.Дело в том, что машина с указанным номером попала в очень серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу 7 автомобилей! Авария произошла на улице Розы Люксембург. Водитель «ВАЗ-2104» (судя по всему — угонщик) попытался протиснуться в пробке, ободрав при этом корпуса иномарок «Fiat Doblo», «BMW X5», «Volkswagen Polo», «Skoda Octavia», «Lada Largus», «Honda», «Hyundai». Согласно сообщению городского портала E1.RU, нарушитель был пьян и в ДТП пострадал настолько сильно, что был госпитализирован.