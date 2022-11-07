«Lada Vesta» столкнулась с тепловозом недалеко от Ганиной Ямы

«В результате инцидента люди не пострадали, транспортное средство получило механические повреждения», – рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхнепышминском районе «Lada Vesta» при пересечении железнодорожного переезда столкнулась с тепловозом. Это произошло около 12 часов недалеко от Ганиной Ямы.По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение водителем требований дорожного знака 2.5. Он должен был остановиться перед ним и продолжить движение только после того, как будет уверен в безопасности переезда.