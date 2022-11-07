«Lada Vesta» столкнулась с тепловозом недалеко от Ганиной Ямы
Происшествия
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Верхнепышминском районе «Lada Vesta» при пересечении железнодорожного переезда столкнулась с тепловозом. Это произошло около 12 часов недалеко от Ганиной Ямы.
«В результате инцидента люди не пострадали, транспортное средство получило механические повреждения», – рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение водителем требований дорожного знака 2.5. Он должен был остановиться перед ним и продолжить движение только после того, как будет уверен в безопасности переезда.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Два пешехода погибли в результате аварии в Верхней Синячихе
03 ноября 2022
03 ноября 2022
Движение на выезде из Асбеста возобновили
05 ноября 2022
05 ноября 2022
В Екатеринбурге под колёса «Renault» попал 9-летний мальчик
08 ноября 2022
08 ноября 2022