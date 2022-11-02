В Екатеринбурге под колёса «Renault» попал 9-летний мальчик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, в семь часов, недалеко от дома № 161 по улице Луначарского 9-летний пешеход попал под колёса «Renault Kaptur». В результате аварии мальчик получил ушибы головы и ног и был доставлен в местную больницу.Как рассказала сотрудникам ГИБДД мать ребёнка, её сын ехал в школу на трамвае. Выйдя на своей остановке, он забыл проверить сигнал светофора и вышел на проезжую часть, где был сбит приближающимся автомобилем.Водителем «Renault Kaptur» оказалась 25-летняя девушка со стажем вождения 7 лет. Она заявила, что мальчик неожиданно вышел на дорогу и она, не заметив ребёнка, задела его левым зеркалом. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении Правил дорожного движения», – напомнили в пресс-группе.