Под Сысертью под колёсами «Toyota» погибла 65-летняя пенсионерка

13.32 Вторник, 8 ноября 2022
Происшествия
Фото: управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области


Этим утром, около 6 часов утра, на 9 километре дороги «Сысерть – Верхняя Сысерть», 49-летний водитель «Toyota Camry» сбил 65-летнюю женщину, когда ехал со стороны посёлка Полеводство на работу. В результате пенсионерка погибла от полученных травм на месте происшествия.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель объяснил, что во время движения увидел на дороге от света фар блеск стеклянной бутылки. Решив её объехать, он не успел сразу заметил женщину, которая, по предварительным данным, сидела на проезжей части. Отмечается, что она была в тёмной одежде и без светвозвращающих элементов на ней.

Автоинспекторами было установлено, что водитель «Toyota» за 23 года стажа вождения ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

«По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, в ходе которого будут проведены различные экспертизы и установлено, в каком состоянии находился пешеход на проезжей части», – подчеркнули в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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