Ночной пожар в свердловском поселке вывел на улицу 28 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в поселке Исеть в Свердловской области произошел пожар в пятиэтажке на улице Сосновой. Сообщение о возгорании поступило в 01.52.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелись вещи в квартире на первом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе пять детей. К счастью, никто не пострадал.В тушении пожара участвовали семь огнеборцев. Возгорание ликвидировали за три минуты.