Ночной пожар в свердловском поселке вывел на улицу 28 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелись вещи в квартире на первом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе пять детей. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали семь огнеборцев. Возгорание ликвидировали за три минуты.
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