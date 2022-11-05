Летевший из Стамбула в Екатеринбург самолет вынужденно приземлился в Сочи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Самолет, летевший из Стамбула в Екатеринбург, сегодня ночью совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. Как сообщают экстренные службы, это связано с разгерметизацией салона.По данным РИА Новости, на борту находилось около ста пассажиров. ТАСС пишет, что полет выполнял отечественный самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings.После технического осмотра самолет допустили к вылету. В Екатеринбурге, по данный онлайн-табло аэропорта Кольцово, лайнер приземлился в 08.16.