Летевший из Стамбула в Екатеринбург самолет вынужденно приземлился в Сочи
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным РИА Новости, на борту находилось около ста пассажиров. ТАСС пишет, что полет выполнял отечественный самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings.
После технического осмотра самолет допустили к вылету. В Екатеринбурге, по данный онлайн-табло аэропорта Кольцово, лайнер приземлился в 08.16.
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