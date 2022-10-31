Два ДТП с участием детей зафиксированы в Каменске-Уральском и селе Балтым

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В понедельник, 7-го ноября в Свердловской области зафиксированы две серьёзные аварии на дорогах, в которых невольными участниками оказались несовершеннолетние. Одному из детей понадобилась госпитализация.ДТП, после которого ребёнка доставили в больницу, случилось сегодня днём в Каменске-Уральском. На улице Ленина возле дома №177 столкнулись два автомобиля отечественного производства: «Lada Kalina» и «Lada Vesta». В каждой из машин во время столкновения помимо водителей сидели несовершеннолетние пассажиры, по три человека в каждой из «Лад». Медики прибыли на место происшествия раньше сотрудников ГИБДД. После осмотра детей было принято решение одного ребёнка доставить в больницу. О характере полученных им травм не сообщается.Второе ДТП с участием ребёнка в качестве пассажир произошло в селе Балтым. Там автомобиль марки «Daewoo Nexia» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом марки «ЛиАЗ». Легковую машину затащило под тяжёлый автобус, а сидевшие в ней люди чудом не погибли. Но травмы всё же получили.В иномарке во время столкновения с автобусом находилось трое человек, в том числе — подросток 13-ти лет. Его с места происшествия доставили в детскую больницу Верхней Пышмы. Водителя и второго пассажира тоже госпитализировали.