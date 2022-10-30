В аварии на Полевском тракте пострадала 12-летняя пассажирка
Происшествия
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
По предварительным данным, водитель «Nissan» при выезде с прилегающей территории, не пропустил движущийся по Полевскому тракту «Ford» и допустил столкновение. От удара «Ford Fiesta» наехал на препятствие и опрокинулся в кювет.
«Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем "Nissan Almera" находился 41-летний мужчина со стажем вождения 18 лет. Он объяснил, что при выезде не заметил приближающийся транспорт», – рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
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