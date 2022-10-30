В аварии на Полевском тракте пострадала 12-летняя пассажирка

«Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем "Nissan Almera" находился 41-летний мужчина со стажем вождения 18 лет. Он объяснил, что при выезде не заметил приближающийся транспорт», – рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня днём на 22 километре Полевского тракта столкнулись «Nissan Almera» и «Ford Fiesta». В результате аварии пострадала 12-летняя девочка, сидевшая на пассажирском сидении в «Ford». Её госпитализировали с ушибами.По предварительным данным, водитель «Nissan» при выезде с прилегающей территории, не пропустил движущийся по Полевскому тракту «Ford» и допустил столкновение. От удара «Ford Fiesta» наехал на препятствие и опрокинулся в кювет.