В столице Урала на Гражданской загорелась лодочная станция
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 20 квадртаных метров. На локализацию пожара у спасателей ушло 24 минуты, а ещё через 3 минуты огонь уже был потушен.
«В настоящее время проводится приливка и разборка сгоревших конструкций. В тушении задействованы 2 единицы спецтехники и 9 человек личного состава», – рассказали в ведомстве.
Пожар на лодочной станции происходит уже не первый раз. В прошлом году это произошло в ночь с 12 на 13 сентября. Тогда площадь пожара составила 100 квадратных метров.
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