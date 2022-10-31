В Свердловской области на станции «Серов» загорелся вагон

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне вечером на станции «Серов» в Свердловской области загорелся вагон поезда. По предварительной информации, произошло возгорание бензогенератора и запаса бензина в тамбуре вагона.Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, огонь потушили силами пожарной части Серова.Местная прокуратура уже начала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах транспорта. На место также выезжал исполняющий обязанности Серовского транспортного прокурора.