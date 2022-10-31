В Свердловской области на станции «Серов» загорелся вагон
Происшествия
Коллаж: Вечерние ведомости (фото: Уральская транспортная прокуратура )
Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, огонь потушили силами пожарной части Серова.
Местная прокуратура уже начала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности на объектах транспорта. На место также выезжал исполняющий обязанности Серовского транспортного прокурора.
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