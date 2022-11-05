В Каменске-Уральском водитель «Hyundai» сбил 57-летнюю женщину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в девятом часу в Каменске-Уральском 50-летний водитель «Hyundai Getz» сбил 57-летнюю женщину. В результате она получила травмы и была доставлена в городскую больницу. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Каменска-Уральского.Инцидент произошёл в районе дома №89 по улице Октябрьская. По предварительным данным, женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Hyundai» за 34 года стажа вождения привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 3 раза. Освидетельствование на состояние опьянение показало результат 0,904 мг алкоголя в одном литре выдыхаемого воздуха.