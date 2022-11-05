В Каменске-Уральском водитель «Hyundai» сбил 57-летнюю женщину
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Каменска-Уральского
Инцидент произошёл в районе дома №89 по улице Октябрьская. По предварительным данным, женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Hyundai» за 34 года стажа вождения привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 3 раза. Освидетельствование на состояние опьянение показало результат 0,904 мг алкоголя в одном литре выдыхаемого воздуха.
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