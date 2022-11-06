Жители посёлка Буланаш остались без воды из-за упавшего дерева

«Второй день выживания начинается! Воды нет уже второй день, сегодня воскресенье последний выходной для рабочих и учащихся. При этом, воды нету и в магазинах», – пишет один из жителей посёлка.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области жители посёлка Буланаш Артемовского городского округа вторые сутки остаются без воды из-за упавшего дерева на линию электропередач. В результате отключения электроэнергии на станции очистки перестали работать насосы.Происшествие, о котором идёт речь, произошло в ночь с 4 на 5 ноября.Вчера «Егоршинские вести», ссылаясь на слова руководителя МУП «Буланашского ЖКХ» Игоря Бабакина, писали, что к 15 часам энергетики полностью завершат работы и вода вернётся к потребителям.Однако сегодня, 6 ноября, в сообществе посёлка «Буланаш» местные жители пожаловались на отсутствие воды в домах.Он также добавил, что воду разливают за остановкой Горького.