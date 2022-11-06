Жители посёлка Буланаш остались без воды из-за упавшего дерева
Происшествия
Фото: Буланаш / vk.com
Происшествие, о котором идёт речь, произошло в ночь с 4 на 5 ноября.
Вчера «Егоршинские вести», ссылаясь на слова руководителя МУП «Буланашского ЖКХ» Игоря Бабакина, писали, что к 15 часам энергетики полностью завершат работы и вода вернётся к потребителям.
Однако сегодня, 6 ноября, в сообществе посёлка «Буланаш» местные жители пожаловались на отсутствие воды в домах.
«Второй день выживания начинается! Воды нет уже второй день, сегодня воскресенье последний выходной для рабочих и учащихся. При этом, воды нету и в магазинах», – пишет один из жителей посёлка.
Он также добавил, что воду разливают за остановкой Горького.
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