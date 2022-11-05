В селе Малая Лая ночью сгорела кафе-гостиница
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 2 часа 29 минут. Локализовать огонь пожарным удалось лишь в 4 часа 20 минут, ликвидировать горение спасатели смогли в 7 часов 44 минуты. Всего в тушении было задействовано 45 человек и 14 единиц пожарной техники.
В телеграм-канале ведомства утверждается, что пострадавших в результате происшествия нет. Находившиеся в здании в момент возгорания 14 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. О причинах возгорания не сообщается.
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