В селе Малая Лая ночью сгорела кафе-гостиница

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в селе Малая Лая Горноуральского городского округа этой ночью сгорела кафе-гостиница. Площадь пожара составила 1300 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 2 часа 29 минут. Локализовать огонь пожарным удалось лишь в 4 часа 20 минут, ликвидировать горение спасатели смогли в 7 часов 44 минуты. Всего в тушении было задействовано 45 человек и 14 единиц пожарной техники.В телеграм-канале ведомства утверждается, что пострадавших в результате происшествия нет. Находившиеся в здании в момент возгорания 14 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. О причинах возгорания не сообщается.