Самолёт Минобороны экстренно сел в екатеринбургском Кольцово из-за треснувшего стекла

«По докладу ЭВС произошло растрескивание лобового стекла. КВС принял решение выполнить возврат на аэродром Кольцово», – говорится в сообщении.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 4 ноября, в Екатеринбурге экстренно сел самолёт, эксплуатантом которого является министерство обороны России. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.Причиной посадки стала трещина в лобовом стекле. Это решение принял капитан воздушного судна. Самолёт должен был лететь из Екатеринбурга в Новосибирск.В Минобороны эту информацию, на данный момент, никак не прокомментировали.