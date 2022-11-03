Самолёт Минобороны экстренно сел в екатеринбургском Кольцово из-за треснувшего стекла
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Причиной посадки стала трещина в лобовом стекле. Это решение принял капитан воздушного судна. Самолёт должен был лететь из Екатеринбурга в Новосибирск.
«По докладу ЭВС произошло растрескивание лобового стекла. КВС принял решение выполнить возврат на аэродром Кольцово», – говорится в сообщении.
В Минобороны эту информацию, на данный момент, никак не прокомментировали.
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