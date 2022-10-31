Ночью в свердловском селе Мезенское произошёл крупный пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Свердловской области в Заречном городском округе в селе Мезенское на улице Главная случился крупный пожар, в результате которого сгорел частный жилой дом. Площадь возгорания составила 140 квадратных метров.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 4 часа 6 минут. На место происшествия тут же были направлены 19 спасателей и 4 единицы пожарной техники.Уже через 9 минут после прибытия на место ЧП огонь был локализован огнеборцами. Ещё через 6 минут пожарные ликвидировали открытое горение. О наличии пострадавших в происшествии не сообщалось.