Ночью в свердловском селе Мезенское произошёл крупный пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 4 часа 6 минут. На место происшествия тут же были направлены 19 спасателей и 4 единицы пожарной техники.
Уже через 9 минут после прибытия на место ЧП огонь был локализован огнеборцами. Ещё через 6 минут пожарные ликвидировали открытое горение. О наличии пострадавших в происшествии не сообщалось.
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