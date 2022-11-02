В Нижнем Тагиле 18-летний водитель сбил 16-летнего пешехода
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Инцидент произошёл около 19 часов у дома №68 по улице Алтайской. Об этом сообществу «Инцидент Нижний Тагил» рассказали в отделении по пропаганде ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
Со слов потерпевшего, он возвращался домой с прогулки. Выходя на пешеходный переход, молодой человек видел, что к нему приближается автомобиль, и уверенный в том, что водитель его видит и пропустит, стал переходить через дорогу.
Сотрудники ГИБДД установили, что у 18-летнего тагильчанина стаж вождения не более 1,5 месяца. В течение этого времени в нарушении правил дорожного движения он замечен не был. Автоинспекторам он объяснил, что не увидел пешехода.
В пресс-группе пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В уральской столице 11-летняя девочка попала под машину
02 ноября 2022
02 ноября 2022
Два пешехода погибли в результате аварии в Верхней Синячихе
03 ноября 2022
03 ноября 2022