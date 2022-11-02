В Нижнем Тагиле 18-летний водитель сбил 16-летнего пешехода

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 4 ноября, в Нижнем Тагиле 18-летний водитель «ВАЗ-21140» сбил 16-летнего подростка, переходившего через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавшего госпитализировали с переломом правого плеча и сотрясением мозга.Инцидент произошёл около 19 часов у дома №68 по улице Алтайской. Об этом сообществу «Инцидент Нижний Тагил» рассказали в отделении по пропаганде ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».Со слов потерпевшего, он возвращался домой с прогулки. Выходя на пешеходный переход, молодой человек видел, что к нему приближается автомобиль, и уверенный в том, что водитель его видит и пропустит, стал переходить через дорогу.Сотрудники ГИБДД установили, что у 18-летнего тагильчанина стаж вождения не более 1,5 месяца. В течение этого времени в нарушении правил дорожного движения он замечен не был. Автоинспекторам он объяснил, что не увидел пешехода.В пресс-группе пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде в тёмное время суток.