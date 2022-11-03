В Асбесте сломали уличные шашки, поставленные на замену шахматным фигурам
Происшествия
Фото: телеграм-канал «Екатеринбург №1» / t.me/ekat01
Едва зашла речь о том, что в городе на одной из аллей появятся большие шахматные фигуры, которыми сможет сыграть в настольную игру любой желающий, всплыл вопрос «А долго ли они простоят на улице целыми?». В итоге, когда пешки, королевы с королём и прочие фигуры из дерева были выточены из дерева местными умельцами, их решено было убирать с аллеи в здание Центра культуры и досуга имени М. Горького, а выносить только по праздникам.
Взамен шахматным фигурам на импровизированную расчерченную клетками «доску» выставили большие деревянные пешки. Ну, что ж! Тоже хорошая игра и даже более любимая в народе, чем шахматы. Но что бы вы думали? Шашки продержались на улице не более недели! А затем появились вандалы, которые умудрились поломать даже эти простейшие «полешки», — сообщает телеграм-канал «Екатеринбург №1».
Теперь, если пешки и потрудятся восстановить их, скорее всего, тоже будут припрятывать в охраняемое место, подальше от любителей более силовых видов времяпрепровождения, чем настольные игры.
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