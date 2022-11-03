В Асбесте сломали уличные шашки, поставленные на замену шахматным фигурам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На улице Уральской в городе Асбест Свердловской области появилась уличная шахматная доска. Но новшество по достоинству оценили не все горожане.Едва зашла речь о том, что в городе на одной из аллей появятся большие шахматные фигуры, которыми сможет сыграть в настольную игру любой желающий, всплыл вопрос «А долго ли они простоят на улице целыми?». В итоге, когда пешки, королевы с королём и прочие фигуры из дерева были выточены из дерева местными умельцами, их решено было убирать с аллеи в здание Центра культуры и досуга имени М. Горького, а выносить только по праздникам.Взамен шахматным фигурам на импровизированную расчерченную клетками «доску» выставили большие деревянные пешки. Ну, что ж! Тоже хорошая игра и даже более любимая в народе, чем шахматы. Но что бы вы думали? Шашки продержались на улице не более недели! А затем появились вандалы, которые умудрились поломать даже эти простейшие «полешки», — сообщает телеграм-канал «Екатеринбург №1».Теперь, если пешки и потрудятся восстановить их, скорее всего, тоже будут припрятывать в охраняемое место, подальше от любителей более силовых видов времяпрепровождения, чем настольные игры.