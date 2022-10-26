В Первоуральске пропал 46-летний мужчина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Приметы пропавшего: рост 178 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы.
В день пропажи мужчина был одет в серо-зеленую камуфляжную футболку, черные штаны и черные кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Алексея Пехташева, просят сообщить информацию по телефону 101 или 112.
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