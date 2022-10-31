Сразу 4 автомобиля и автобус «состыковались» в Екатеринбурге на Блюхеровском мосту
Происшествия
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
По сообщению екатеринбургской ГИБДД, причиной дорожно-транспортного происшествия стали изменившиеся погодные условия. Из-за мокрого асфальта на дороге автомобиль марки «Lada Granta» стукнула «BMW» чёрного цвета и, проскользив дальше, врезалась в другую иномарку — в «Форд».
Удар привёл к тому, что водитель «стукнутого» «BMW» столкнулся с машиной «Lexus» и зацепил автобус, ехавший по встречной полосе. Серьёзней всех досталось людям в «Ладе». И водителя, и пассажира её пришлось госпитализировать. О тяжести их травм пока не сообщается.
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