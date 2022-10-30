В Туринске на улице Спорта загорелся пассажирский автобус

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 2 ноября, в Туринске вспыхнул пассажирский автобус «ПАЗ 3423». По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.Это произошло в седьмом часу на улице Спорта. Площадь возгорания составила 9 квадратных метров. В пресс-службе свердловского МЧС сообщают, что пожар удалось потушить за 3 минуты.В тушении участвовали 9 пожарных и 2 единицы техники. В областном ГИБДД считают, что автобус загорелся самопроизвольно.