В Туринске на улице Спорта загорелся пассажирский автобус
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера, 2 ноября, в Туринске вспыхнул пассажирский автобус «ПАЗ 3423». По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.
Это произошло в седьмом часу на улице Спорта. Площадь возгорания составила 9 квадратных метров. В пресс-службе свердловского МЧС сообщают, что пожар удалось потушить за 3 минуты.
В тушении участвовали 9 пожарных и 2 единицы техники. В областном ГИБДД считают, что автобус загорелся самопроизвольно.
Это произошло в седьмом часу на улице Спорта. Площадь возгорания составила 9 квадратных метров. В пресс-службе свердловского МЧС сообщают, что пожар удалось потушить за 3 минуты.
В тушении участвовали 9 пожарных и 2 единицы техники. В областном ГИБДД считают, что автобус загорелся самопроизвольно.
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