Утром в Екатеринбурге на Златоустовском переулке сгорел дом

«Была угроза распространения пожара на соседние строения», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этим утром в столице Урала на Златоустовском переулке загорелся частный жилой деревянный дом. В результате происшествия сгорела кроля, а также были повреждены стены, перегородки и перекрытие.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 05 часов 44 минуты. К месту происшествия тут же были направлены 18 спасателей на 4 спецмашинах.В 06 часов 34 минуты пожарным удалось локализировать огонь, в 06 часов 45 минут они ликвидировали горение. Сейчас огнеборцы проводят проливку и разбор строительных конструкций. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.