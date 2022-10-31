Утром в Екатеринбурге на Златоустовском переулке сгорел дом
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этим утром в столице Урала на Златоустовском переулке загорелся частный жилой деревянный дом. В результате происшествия сгорела кроля, а также были повреждены стены, перегородки и перекрытие.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 05 часов 44 минуты. К месту происшествия тут же были направлены 18 спасателей на 4 спецмашинах.
В 06 часов 34 минуты пожарным удалось локализировать огонь, в 06 часов 45 минут они ликвидировали горение. Сейчас огнеборцы проводят проливку и разбор строительных конструкций. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 05 часов 44 минуты. К месту происшествия тут же были направлены 18 спасателей на 4 спецмашинах.
«Была угроза распространения пожара на соседние строения», – рассказали в ведомстве.
В 06 часов 34 минуты пожарным удалось локализировать огонь, в 06 часов 45 минут они ликвидировали горение. Сейчас огнеборцы проводят проливку и разбор строительных конструкций. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
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