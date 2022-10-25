Два пешехода погибли в результате аварии в Верхней Синячихе

«По факту случившегося мужчина пояснил, что не заметил пешеходов, после наезда испугался ответственности и ушел домой, где выпил бутылку виски», – рассказали «Вечерним ведомостям» в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 2 ноября, в Свердловской области в посёлке Верхняя Синячиха произошла жуткая авария, в результате которой погибли два пешехода. Водитель после ДТП сбежал, однако в течение часа его задержали.Инцидент произошёл около 16 часов на перекрестке улиц Заводская – 3 Интернационала. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил двух пешеходов, шедших по левой обочине.Установлено, что водитель за 23 года стажа вождения привлекался за нарушение правил дорожного движения 4 раза. Процедура освидетельствования на состояние опьянения показала результат 1, 211 мл/л выдыхаемого.В отношении водителя уже составлены административные материалы за не пристёгнутый ремень безопасности и сбитый дорожный знак. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновнику аварии грозит лишение свободы до 15 лет.