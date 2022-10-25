В Екатеринбурге автомобилист сбил подростка и уехал с места аварии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Opel Astra сбил подростка и уехал с места ДТП. За это его на год лишили водительских прав.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 1 ноября в 11.46 на улице Дагестанской около дома №34 водитель Opel Astra допустил наезд на 15-летнего мальчика, а потом покинул место ДТП. Пострадавший подросток вместе с матерью позднее обратились в больницу.Сотрудники ГИБДД установили водителя Opel и вызвали его для дачи объяснений. 18-летний молодой человек пояснил, что мальчик выбежал на дорогу и сам ударился о зеркало заднего вида его автомобиля. Водитель взял у пешехода номер телефон матери, но не стал вызывать на место происшествия скорую помощь и полицию. Когда подростка увела свидетельница ДТП, водитель уехал.За оставление места ДТП суд назначил молодому человеку наказание в виде лишения водительских прав сроком на один год.