Во время пожара в Каменске-Уральском погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С утра — печальная новость из Каменска-Уральского. Там в двухэтажном жилом доме произошёл пожар, после тушения которого обнаружили труп.По сообщению от телеграм-канала «Радиоперехват Каменск-Уральский», пожар произошёл по адресу «Физкультурников, 10». В одной из квартир этого дома горела мебель. К моменту приезда специалистов по пожаротушению, огонь из квартиры перекинулся на лестничную клетку. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарным пришлось эвакуировать жителей соседних квартир —3 взрослых и 4 детей.После того, как огонь был потушен, в горевшей квартире было обнаружено бездыханное тело. Подробности пока не сообщаются, но с, судя по всему, мужчина погиб в пожаре. Причины возгорания выясняются.