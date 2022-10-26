Пьяный водитель решил прогуляться по лесу возле Алапаевска, но забыл выйти из машины

19.16 Вторник, 1 ноября 2022
Происшествия
Фото: ОГИБДД МО МВД РФ «Алапаевский»
Под Алапаевском автомобиль марки «Лада Гранта» уехал с проезжей части в лесополосу. Причина — нетрезвое состояние пожилого водителя.

Дорожно-транспортное происшествие приключилось на 72-м километре автодороги «Верхняя Салда – Алапаевск». По сообщению от ОГИБДД МО МВД РФ «Алапаевский», 64-летний мужчина выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением своим транспортным средством и съехал с трассы. Движение машины остановило дерево.

К счастью для двух пассажиров авто, в момент аварии они были пристёгнуты ремнями безопасности, поэтому не пострадали. А вот водитель был серьёзно наказан и за превышение скорости, а главным образом за то, что в путь отправился, выпив алкоголя (как показали тесты). В итоге он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом носа и порезами кистей рук. На этом наказание не закончилось. После выздоровления нерадивого водителя ждёт суд «по административке» и, скорее всего, лишение прав года на полтора (это не считая неминуемого штрафа).

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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