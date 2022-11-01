В метро Екатеринбурга умер 69-летний мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В метро Екатеринбурга скончался 69-летний мужчина. Его тело обнаружили на станции «Чкаловская» возле эскалатора. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев.Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, смерть пенсионера не носит криминальный характер.Мужчине стало плохо около 09.45, и он упал на эскалаторе. К месту происшествия прибыл наряд отдела полиции в метрополитене и оказал пострадавшему доврачебную помощь. Затем его передали медикам скорой помощи, но спасти мужчину не удалось.