В метро Екатеринбурга умер 69-летний мужчина
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В метро Екатеринбурга скончался 69-летний мужчина. Его тело обнаружили на станции «Чкаловская» возле эскалатора. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев.
Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, смерть пенсионера не носит криминальный характер.
Мужчине стало плохо около 09.45, и он упал на эскалаторе. К месту происшествия прибыл наряд отдела полиции в метрополитене и оказал пострадавшему доврачебную помощь. Затем его передали медикам скорой помощи, но спасти мужчину не удалось.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Водитель Mitsubishi сбил в Екатеринбурге мальчика на самокате
25 октября 2022
25 октября 2022