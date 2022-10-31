В Нижнем Тагиле водитель спровоцировал массовую аварию из-за плохого самочувствия

«Сотрудникам ГИБДД водитель автомобиля "Ford" пояснил, что двигался со скоростью не более 40 км/ч. Во время управления транспортным средством он почувствовал себя плохо и не смог избежать столкновения с припаркованным автомобилем " Nissan", после чего водитель не помнит, как допустил остальные столкновения с двумя транспортными средствами, в том числе и последующий наезд на электроопору, так как водитель не мог контролировать дорожную ситуацию», – сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Госавтоинспекция обращается к автомобилистам и напоминает, что в случае резкого ухудшения самочувствия необходимо сразу остановиться и припарковать автомобиль в безопасное место. Имея в аптечке необходимые лекарственные препараты, водителю следует обязательно их принять до улучшения общего состояния. Многие медикаменты могут вызывать у человека сонливость и расслабленность, замедляя его внимание и реакцию. Поэтому после приема таких препаратов настоятельно не рекомендуем вести транспортное средство самостоятельно», – напомнили в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле 52-летний водитель «Ford Explorer» спровоцировал аварию с участием четырёх автомобилей из-за того, что ему стало плохо во время движения. В результате происшествия он получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.Авария произошла вчера около 10 часов у дома № 32 по Уральскому проспекту. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель «Ford» сначала врезался в припаркованный «Nissan X-Trail», после чего столкнулся с «ВАЗ 21102» и «Skoda Octavia», ехавших в попутном направлении. Затем он выехал на разделительный газон, где врезался в электроопору.Помимо самого водителя, спровоцировавшего аварию, в ДТП пострадала 4-летняя девочка, находившаяся в ВАЗе. Она получила незначительные ушибы. Серьёзных травм ей удалось избежать благодаря детскому креслу, в котором она находилась.Автоинспектора также установили, что стаж водителя составляет 19 лет. Однако только за 2022 год водитель он был замечен за нарушением ПДД РФ 6 раз, все они вязаны с превышением скоростного режима.